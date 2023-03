Le comité national de médiation et de conciliation porté sur les fonds baptismaux

Le Ministre de la Justice a procédé ce 06 mars 2023 à l'installation du comité national de médiation et de conciliation. Ce mode alternatif de règlement des différends vient en appui aux juridictions."Il existe des instances de médiation, d'arbitrage et de Conciliation auxquelles la loi accorde un statut légal et dont les décisions ont une portée juridique'' ,a fait savoir Ismaïla Madior Fall revenant sur l'importance de ce comité.Le Garde des Sceaux relève que ce comité est un organe phare dans l’environnement de promotion de la politique amiable du règlement des différends.





L'instance a pour mission de réguler et de garantir le respect des règles du dispositif national d’exercice de la médiation à travers les structures publiques (tribunaux, maisons de justice, observatoire de la qualité des services financiers) et privées (centre de médiation et d’arbitrage de la chambre de commerce de Dakar). Elle peut, entre autres, contribuer à rendre la justice plus accessible par les usagers.





Les membres sont chargés d’organiser les procédures de médiation et de conciliation qui ne sont pas confiées à des centres de médiation privée. Le Ministre de la Justice exhorte ces derniers à utiliser le comité national comme une plateforme d’interaction entre les structures de médiation et de conciliation. ''Il faudra à ce niveau avoir le sens de l’innovation. Je compte sur vos compétences variées et complémentaires'', préconise-t-il.





Le Doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion Sidi cherif Kane ,professeur agrégé en économie a été élu président du comité à l'issue de l'installation.