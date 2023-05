Le geste de Cristiano Ronaldo qui a séduit les musulmans









Ronaldo qui se prosterne après avoir marquer son but pic.twitter.com/C6D5GdjPJF — ?? (@AmaurinhoR7) May 23, 2023

Auteur du but de la victoire 3-2 d’Al-Nassr mardi soir contre Al-Shabab, Cristiano Ronaldo a laissé son habituel “SIUUU” de côté pour se prosterner et célébrer comme le font souvent les joueurs de confession musulmane. Une image qui suscite l’interrogation auprès des internautes qui se demandent si le quintuple Ballon d’or s’est converti à l’Islam. En tout cas, les Saoudiens ont apprécié son geste même si ce n’est que pour le temps d’une célébration d’autant plus qu’il les relance dans la course au titre à deux journées de la fin du championnat.