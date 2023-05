Le ministère l’Économie sociale et solidaire et LARTES nouent un partenariat

Le Sénégal a eu une loi d'orientation sur l’économie sociale et solidaire (ESS) et a également été tête de file dans l'adoption de la résolution de l'ESS aux Nations Unies. Ainsi dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi sur l'ESS, le ministère de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire a noué, ce 22 mai, un partenariat avec le Laboratoire de Recherche sur les Transformations Économiques et Sociales (LARTES).





Cette collaboration repose sur deux axes principaux notamment l'accompagnement stratégique du ministère et d'un autre côté sur le renforcement de capacités des équipes, des acteurs de l'ESS et des partenaires. C’est dans cette dynamique que le LARTES compte accompagner le ministère dans le réseautage et travailler également à l’intersectorialité avec plusieurs départements afin de pouvoir capitaliser toute cette expertise, créer différentes synergies et ainsi avoir un meilleur impact.





Précisons que ce partenariat s'inscrit sur une durée de 2 ans mais "en termes d'action problématique c’est sur une échéance d'un an mais la convention couvre 2 années pour accompagner le ministère et il n'est pas exclu d'engager une phase d'extension et de mise à l'échelle de cet accompagnement”, d'après la coordonnatrice du LARTES, Pr Rokhaya Cissé.