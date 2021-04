Le "boulard" d'Habib Bèye sur son prochain poste

Le nom de notre consultant @BeyeHabib qui circule du côté d'Angers ? ????



????? "Logiquement mon nom va apparaître dans des projets très intéressants. Je suis à l'écoute..." pic.twitter.com/Wd3dhsEcrZ — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 18, 2021

On parle de Habib Beye à Angers. Mais le consultant de Canal+ est loin d’être surpris par la cote qu’il semble posséder auprès de certaines formations de Ligue 1. Sondé par Hervé Mathoux sur le plateau du CFC, Beye, qui possède un discours percutant et des analyses judicieuses à chaque fois qu’il intervient dans l’émission, affirme avec beaucoup d’assurance qu’il est tout à fait disposé à troquer la théorie contre la pratique.« Bien sûr, car aujourd’hui, il n’y a plus ce barrage du diplôme (…) Logiquement mon nom va apparaître dans des projets très intéressants. Je suis à l’écoute… « , a indiqué le consultant.Pour rappel, Stéphane Moulin a annoncé son départ du poste d’entraîneur d’Angers. Après avoir pérennisé la présence du SCO en Ligue 1, l’homme de cinquante-trois ans quittera ses fonctions au terme de la saison. Pour céder la place à Beye ?