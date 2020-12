Les commerçants de Podor dénoncent les « intimidations » du chef de service départemental

Les commerçants du département de Podor se sont réunis à Ndioum pour dénoncer « les intimidations et abus de pouvoir » de la part du chef de service départemental du commerce nouvellement affectée à Podor.Ces derniers ont tenu un point de presse pour, disent-ils, dénoncer le comportement de la dame. Ousmane Sakho, Président du collectif des commerçants du département de Podor porte leur parole : « Nous subissons une agression permanente, de l'intimidation et un abus de pouvoir depuis qu'elle est affectée à Podor », alerte-t-il.Les commerçants disent interpeller les autorités étatiques.«Nous voulons encore une intervention du préfet et du ministre du Commerce », renchérissent Ousmane Sakho et les siens qui n'excluent pas de passer à une vitesse supérieure.