Tourisme : L’ASPT veut interconnecter les sites historiques du Sénégal

L’agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) et la commune de Gorée ont signé un accord de partenariat destiné à promouvoir le tourisme dans l’île mémoire, symbole de la traite des noirs au Sénégal.L’ASPT, par ce partenariat, veut créer l’interconnexion entre les sites historiques du Sénégal et en même temps faire du tourisme un pilier de la relance économique au Sénégal. L’Agence de promotion du tourisme au Sénégal, pour ce faire, entend faire de la formation des guides touristiques et des acteurs du monde de l’hôtellerie une priorité.