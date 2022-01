Les propos injurieux du capitaine de la Guinée équatoriale envers Sadio Mané et le Sénégal

@carlosakapo: "Senegal me come los huevos y a continuación " Sadio Mané me come los huevos. Demasiado padre pic.twitter.com/NmHzdOIWBT — gimnastic_o_mort (@Pasionp70059665) January 26, 2022

Sans aucun doute, quand on parle de Carlos Akapo Martínez ces dernières heures, on pense directement au capitaine de la Guinée-Equatoriale dans cette CAN 2021. Quand on parle de lui également, on pense à cette merveille de Panenka sur le troisième tir au but équato-guinéen mercredi soir face au Mali.Cependant depuis quelques heures, il fait autant l’actualité pour une célébration que pour sa Panenka. Dans les vestiaires de la Guinée-Equatoriale, le latéral droit de 28 ans, évoluant à Cádiz dans LaLiga d’Espagne, s’est fait une vidéo devenue virale pendant que lui et ses coéquipiers célébraient cette victoire. L’obstacle malien tout juste passé avec brio et bravoure, Carlos Akapo se projette déjà sur l’adversaire de la Guinée-Equatoriale, dimanche soir, en quarts de finale de cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.