Les réponses de la SONES à la demande en eau potable au menu du Forum Mondial de l’Eau

« Les réponses concrètes de la SONES à la demande en eau potable de Dakar, des nouveaux pôles urbains et des centres de l’intérieur »seront au menu d’une rencontre (side event) que la Société Nationale des Eaux du Sénégal organise à la Salle 4 Expo du CICAD, à Diamniadio ce lundi 21 mars 2022dans le cadre du Forum Mondial de l’Eau.Les intervenants passeront en revue tous les programmes : pour la SONES, M. Charles Fall, Directeur Général, M. El Hadji Ada NDAO, Directeur des Travaux, M. Mbaye Guèye, Directeur des Finances et de la Comptabilité ; pour les modérateurs, il y a M. Matar Fall, Expert en Eau et Assainissement, cadre de la Banque Mondiale à la retraite et M. Cheikh Fall, ancien Directeur Général de la SONES. Plusieurs visites sont prévues sur des sites comme KMS3, les Nouveaux réservoirs de Thiès, l’Usine du Point B et le surpresseur de Mékhé.





Dans ce forum des réponses, la SONES, sous l’impulsion du président de la République et sous l’autorité du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, a formulé et mis en œuvre des infrastructures hydrauliques à fort impact social.La Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES), acteur de premier plan du secteur de l’hydraulique urbaine et péri-urbaine, entend avoir une participation de qualité à la 9ème édition du Forum Mondial de l’Eau. Des rencontres au sommet sont prévus sur des enjeux liés à la ressource en eau. Au Centre des Expositions du CICAD de Diamniadio, les stands ouvrent leurs portes pour laisser voir la panoplie de réponses techniques à la demande en eau potable et à un service d’assainissement correct.





La société publique de patrimoine a aménagé un stand de 100 m2 dans le grand espace Sénégal.Il portera sur ses parois les réalisations en matière d’infrastructures hydrauliques. L’aménagement prévoit des projections de réalisations, des rencontres, des sessions thématiques, etc. Plusieurs espaces de communication technique sont prévus pour les différents travaux réalisés pour le compte de l’Etat du Sénégal. Le stand en lui-même est une exposition à travers ses parois qui reflètent la vie des chantiers et des ouvrages. Sur six écrans, les visiteurs auront tour à tour l’histoire de KMS3, du dessalement, de l’alimentation en eau des centres de l’intérieur du pays, les programmes d’urgence pour l’agglomération dakaroise, la qualité de l’eau et les branchements sociaux.





La SONES à la demande en eau potable au menu du Forum Mondial de l’Eau ( Wolof)