Levée de fonds à Pastef : Me El Diouf assure la "défense" d'Antoine Diome

Me El Hadji Diouf charge Sonko et prend la défense d' Antoine Diome

A l’occasion de son face-à-face avec la presse, Me El Hadji Diouf a encore tiré sur le leader de Pastef, après la levée de fonds initiée par ce parti. Me Diouf a chargé Ousmane Sonko et défendu, tel un client, le ministre de l'Intérieur. "Quel est le crime qu'il a commis?", s'interroge-t-il.