Liga : l'Atlético de Madrid explosent Grenade, Luis Suarez s'offre un doublé

L'Atlético de Madrid lançait sa saison à l'occasion de la 3e journée de Liga, en recevant la formation de Grenade. Les hommes de Diego Simeone débutaient cette rencontre sans leur recrue phare du mercato, Luis Suarez, sur le banc au coup d'envoi. Mais cela ne perturbait en aucun cas les Colchoneros qui rentraient très rapidement dans leur match.





Dès la 9e minute de jeu, Diego Costa se distinguait d'une très belle tête à bout portant(1-0). Trois minutes plus tard, des Madrilènes euphoriques obtenaient un penalty (15e). Mais le spécialiste de l'exercice Saul Niguez trouvait cette fois-ci un très bon Rui Silva sur son chemin. Au retour des vestiaires, les Rojiblancos repartaient avec les mêmes intentions. Angel Correa profitait d'une merveille de centre de João Felix pour tromper le dernier rempart adverse d'une frappe qui rentrait avec l'aide du poteau (2-0, 47e).







La machine était lancée et personne ne semblait pouvoir arrêter les offensives des Colchoneros. Déjà passeur, João Felix se transformait cette fois-ci en buteur sur un bon service de Diego Costa (3-0, 65e). À vingt minutes du terme, Luis Suarez faisait sa première apparition sous les couleurs de l'Atléti. Il ne lui fallait que trois minutes pour offrir le 4e but à Marcos Llorente (4-0, 72e). Et El Pistolero s'offrait son premier but au Wanda Metropolitano, d'une tête parfaitement croisée sur un service du même Llorente (5-0, 85e). La réduction de l'écart au score de Jorge Molina n'était qu'anecdotique. L'homme de ce match allait être Luis Suarez. Arrivé du Barça il y a quelques jours, l'Uruguayen, s'offrait un premier doublé plein d'abnégation et marquait la rencontre de son empreinte (6-1, 90e+4).