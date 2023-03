Lycée à Touba: Serigne Mountakha magnifie l'œuvre de la famille Gaïndé Fatma

La famille de Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma a réalisé sur fonds propre un lycée au quartier Darou khoudoss de Touba.



Ce bijou d'un coût estimé à plus de 400 millions francs CFA a été réceptionné par le Khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké en présence de son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr et l'ensemble de famille de Darou khoudoss.



Dans son discours, le patriarche de Darou Miname a magnifié cet acte fort posé par les membres de la famille de Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma.



Selon Serigne Mountakha Mbacké, le Lycée Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké de Touba va participer à l'éducation et la formation des jeunes. Ce temple du savoir est un atout pour le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (université de Touba), d'après le khalife.



La déclaration de Serigne Mountakha Mbacké