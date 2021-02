Lycée Mbacké 02 : Les cours suspendus à cause des serpents, élèves et professeurs en colère

C'est la panique générale au lycée Mbacké 02 Ex Cem Mbacké dans la région de Diourbel. Des serpents ont envahi des salles de classe. Ce qui a amené les professeurs à suspendre les cours depuis 02 jours.Selon eux, ils ne sont plus en sécurité au niveau dudit établissement (lycée et un Cem) situé dans la commune de Mbacké. Ils ne peuvent plus cohabiter avec ces reptiles à en croire notre interlocuteur. Les professeurs ont aussi décrié la gestion "nébuleuse" des affaires administratives, financières et des ressources humaines du lycée.Les élèves à leur tour, sont entrés dans la danse.Ils ont manifesté leur colère dans la cour du lycée Mbacké 02 pour interpeller directement les autorités.A noter que la commune de Mbacké ne dispose que de deux lycées, à savoir le lycée de Mbacké et le lycée Mbacké 02 Ex Cem Mbacké 02.Selon nos informations, le préfet de Diourbel est attendu sur les lieux aujourd'hui.