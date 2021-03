Maabo - Démocritic

Maabo is back. Après une longue pause dans la musique, le couple débarque avec un nouveau single. Nfu et Mya sensibilisent les Sénégalais sur les violents agissements.La chanson DEMOCRITIC est faite pour nous retrouver autour de l’essentiel afin de construire un autre Sénégal plus juste, plus libre et plus solidaire, meilleur pour toutes les sénégalaises et les sénégalais”, lit-on sur la description du clip.