Magal 2020 : Le dispositif et les chiffres de la police

« Magal ci kaarangue »! Tel est le nom du dispositif mis en place par la police pour un Magal sans faille. L'annonce est du nouveau Directeur de la sécurité publique.En conférence de presse, ce matin, Modou Diagne affirme que 300 éléments ont été mobilisés.Ce plan d’opération se fera en trois phases: avant, pendant et après le magal. Ladite opération a déjà démarré puisque de plus en plus la ville sainte enregistre du monde.La première phase s’est terminée ce 04 octobre et à permis d’interpeller 1192 personnes.Parmi ces personnes, 403 ont été arrêtées pour défaut de port de masque, 39 pour détention, usage, offre et session de chanvre indien, 38 pour flagrant délit de vol, 2 pour association de malfaiteurs.4 kilogrammes, 4 cornets et 1 joint de chanvre indien ont également été saisis.La deuxième phase qui couvre les jours du magal démarre aujourd’hui, annonce le commissaire. A ce propos, 2 538 agents de police sont déployés pour la sécurisation du magal.