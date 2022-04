Magal à Touba : Le "Bâtisseur" Serigne Abdoul Ahad Mbacké célèbré le...

Célébré dans la sobriété durant deux ans, à cause de la pandémie de Covid-19, le Magal dédié à Serigne Abdoul Ahad Mbacké, troisième khalife général des mourides, va reprendre son format habituel, cette année. Prévu le 23e jour après la prière, le 24 ou le 25 mai prochain, cet grand événement sera commémoré dans la ferveur d'une foule venant de divers horizons.







Ainsi, un CRD présidé par Oumar Ndiaye, Adjoint au gouverneur de Diourbel, a été tenu ce vendredi, en présence des membres du comité d'organisation du Magal dont le coordonnateur Abdoul Ahad Ka, par ailleurs Maire de Touba.





A l'occasion de cette réunion, le représentant de l'éxécutif régional, les chefs des services concernés ou leurs représentants ont passé au peigne fin, à la demande des organisateurs, tous les secteurs pouvant contribuer à la bonne réussite du Magal, comme l’hydraulique, la santé, l’hygiène, l’assainissement, l’électricité et la sécurité, entre autres.





"Nous avons passé en revue, ensemble, les différents services impliqués dans l'organisation de ce Magal. Pour la Senelec, le secteur sera mis hors délestage, deux jours avant, le jour J et le lendemain du Magal. La douane va faciliter, aussi, les déplacements des pèlerins", rassure Oumar Ndiaye, Adjoint au gouverneur de Diourbel chargé des affaires administratives, devant Serigne Dane Mbacké, fils de Serigne Abdoul Ahad Mbacké.





Sur le plan de la santé, 12 postes avancés seront mis en place à Touba, avec des ambulances médicalisées, en plus d'un renfort et la Croix-Rouge, pour assurer une bonne couverture médicale, d'après Oumar Ndiaye.





Au terme de cette rencontre tenue à la gouvernance de Diourbel, Serigne Dane Abdoul Ahad, représentant de la famille du défunt troisième khalife général des mourides, a exhorté chacun à respecter ses engagements pris à l'occasion de ce Crd.





"Qui était le bâtisseur, l'homme véridique, l'éducateur ?"





Cheikh Abdoul Ahad Mbacké est venu au monde à Diourbel en 1914. A sa naissance, son vénéré père, Cheikh Ahmadou Bamba, dira qu'il a placé un immense espoir en lui. Selon des témoignages recueillis par Seneweb, le fondateur du mouridisme avait même confié à ses proches de "Prier pour lui, afin qu’Allah lui accorde une longue vie, car en lui, je place un espoir immense’’.





Des prières exaucées. Car Serigne Abdoul Ahad Mbacké est devenu khalife général des mourides de 1968 à 1989. Ainsi, ‘’Borom Bélél’’ a marqué d’une empreinte indélébile la voie du mouridisme, au cours de son magistère. Surnommé le ‘’Bâtisseur’’, les œuvres réalisées par le saint homme restent vivaces dans les esprits.





Le troisième khalife général des mourides a pris des initiatives rigoureuses et courageuses, mais bénéfiques pour la communauté mouride et qui font la fierté des musulmans en général et des mourides en particulier.





Le magistère de Serigne Abdoul Ahad est resté dans les cœurs et son adoption par tous est liée à ses nobles caractères, son amour de la vérité et son verbe tranché qui laissaient transparaitre la forte personnalité de l’homme.





Toutes ces considérations ont fait que les intimes l’appelaient familièrement "Baye Lahad niaki thiaxane" (l’homme véridique). Ce père qu’il incarnait pour tout le monde, justifiait amplement les espoirs que Serigne Touba a placés en lui.