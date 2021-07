Magal de Touba et Covid-19 : Les recommandations du Gouverneur

En prélude à la célébration du Grand Magal de Touba, un Comité Régional de Développement (CRD) préparatoire consacré à cet événement religieux s’est tenu ce mercredi 28 juillet à la gouvernance de Diourbel.







La réunion est présidée par le gouverneur Gorgui Mbaye en présence du président du comité d’organisation du Magal, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la commission culture et communication, les autorités administratives, les forces de sécurités et de défense et tous les services associés à cet important événement religieux.





Au sortir de cette rencontre le Gouverneur Gorgui Mbaye a donné des recommandations pour la bonne organisation de ce Magal en ces temps de la pandémie de Coronavirus.