Maimouna Ndour Faye annonce une plainte contre Mamadou Goumbala

Pour lui avoir posé la question sur son instabilité en politique lors de l'émission "l'invité de MNF, Mamadou Goumbala, " dérape dans ses propos et "invite" Maimouna Ndour Faye (MNF) de justifier ses "trois mariages". Une réponse pas du tout du goût de la patronne de la 7tv qui compte porter plainte pour diffamation.





«Mamadou Goumbala m’a lancé « Yaw amga nietti djeukeur, j’ai fait mes investigations. Ceci est un gros mensonge et même si c’était le cas je n’ai pas à en rougir", déclare M.N.F.





La journaliste de préciser qu'à la fin de l’émission, Goumbala a avoué "avoir eu recours à cette pirouette pour se défendre". Un acte de "lâcheté" selon la journaliste qui révèle avoir longuement été sollicitée par le sieur en question : "Cela fait 4 ans qu’il me sollicite pour passer dans mon émission. Il m’en a même voulu et l’a dit hier devant témoins. J’avais raison d’ignorer ses multiples et incessantes relances. Damako diokh Thieur (j’ai du respect pour lui), mais il m’a démontré qu’il ne méritait nullement mon respect", regrette la présentatrice de l'émission phare de la 7tv.