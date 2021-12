Maître Bassirou Ngom honoré par l'amicale de la Snr et félicité par le syndicat

Le personnel de la Société nationale de recouvrement (SNR), comme à chaque fin d'année, clôt l'année sur une bonne note. Ce mercredi 22 décembre, l'amicale des femmes a organisé, au nom de tout le personnel, une cérémonie afin de raffermir les liens entre la direction et le personnel de la maison.





Vieille de 20 ans, cette cérémonie de remise de chocolat aux femmes est un moment de communion pour resserrer les liens au sein de la Société nationale de recouvrement. Malgré les difficultés économiques imposées par le Covid-19, la Snr a su maintenir le cap depuis maintenant 30 ans et compte pérenniser ses acquis.





De ce fait, à quelques jours des fêtes de fin d'année, le Directeur Général, Me Bassirou Ngom, a tenu à distinguer son personnel féminin.





Ces femmes estiment que depuis son ascension en 2019, Me Bassirou Ngom n'a jamais levé le pied et a apporté des solutions à toutes leurs préoccupations d'antan. Un témoignage que corrobore le directeur financier qui révèle que le travail occupe toujours la première place dans tout ce qu'ils font. Les résultats enregistrés sont la preuve palpable d'une bonne gestion et de la rigueur de la direction en respectant toutes les règles de bonne gouvernance, dans la stabilité sociale, ont-ils souligné.