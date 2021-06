Malaw Sow, député BBY : «Ma waxone lou nieuw ma voté, mais bi doumako voté»

C’est le «wax waxeet» du député de Benno Bokk Yaakaar (BBY) Malaw Sow ! La surprise du jour à l’Assemblée nationale, lors des débats sur le projet de loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire proposé au vote, ce vendredi 4 juin. Le parlementaire a fait un revirement spectaculaire. Sans crier gare.Alors que toute l’Assemblée nationale pensait qu’il allait soutenir le projet comme à l’accoutumée, Malaw Sow s’est dédit. «Ma waxone lou nieuw ma voté, mais bi doumako voté», a-t-il lancé.En effet, après avoir salué ses collègues députés, le parlementaire a déclaré, sans sourciller : «C’est moi qui avais affirmé ici devant toute l’assistance que je voterai aveuglément tous les projets de l’Etat déposés sur la table du président Moustapha Niasse. Mais aujourd’hui, je reviens sur ma déclaration en soutenant que je ne vais pas voter ce projet. Car depuis trois ans, on ne se rencontre qu’une fois dans l’année et c’est seulement à cette occasion.»Poursuivant dans son argumentaire, l’élu a asséné ses vérités : «Tout ce que je voterai, ce sera pour l’intérêt des Sénégalais. Je ne le ferai pas pour faire plaisir à Moustapha Niasse ou au président de la République Macky Sall et je ne pense pas que cette loi soit faite dans l’intérêt du peuple.»Avec cette décision prise, le député de BBY semble signer le divorce avec la «majorité mécanique».