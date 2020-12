Mamadou Sy Mbengue sur les retrouvailles Idy-Macky : « Ce n’est pas une démarche politicienne, mais… »

Mamadou Sy Mbengue , Dg Sn-Hlm

L’actuel directeur de la SN HLM apprécie les retrouvailles entre le président Macky Sall et son opposant et ancien Premier ministre, Idrissa Seck. Mamadou Sy Mbengue qui s'exprimait lors d'un rassemblement à Tivaouane estime que « Idrissa Seck, Oumar Sarr, Abdoulaye Baldé et Malick Gakou et tant d’autres peuvent apporter leur pièce à l’édifice ». « Il ne faut pas qu’on oublie que c’est depuis son adresse à la nation qu’il (le président Macky Sall) avait tendu la main à toute l’opposition dans le cadre d’un dialogue national qui est en train de se poursuivre », campe-t-il d’emblée.





« Il est important qu’au sein de sa formation politique d’abord, ajoute-t-il, que nous tous nous acceptions cette ouverture au nom de la paix sociale et au nom de ce redressement économique qu’il a planifié dans la PAP2 réajusté mais qui a besoin de l’ensemble des forces vives », appelle l’ancien Directeur général de l’Ipres.