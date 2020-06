Manif à Tamba, Touba et Mbacké cette nuit contre l'État d'urgence

Les populations sont dans la rue en ce moment alors que le couvre feu est en vigueur. De Touba à Tambacounda en passant par Mbacké, plusieurs groupes de jeunes ont défié les autorités de l'État qu'ils somment de lever les mesures restrictives de liberté en vigueur depuis près de trois mois. Des routes ont été barricadées et des pneus incendiés ce matin entre Thiès et Touba par des groupes de jeunes qui réclament la levée de l'État d'urgence pour reprendre le travail. Plusieurs d'entre eux s'activent dans le transport et sont cloués sur place sans activités depuis l'entre en vigueur des mesures restrictives visant à freiner la propagation du coronavirus au Sénégal.





Les images des manifestations sont relayées en direct sur Sen TV.