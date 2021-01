Manifestations 23 juin : « Pourquoi l’Assemblée nationale n’a pas été brûlée » (Alioune Tine)

Le 23 juin 2011, lors des manifestations contre le ticket présidentiel proposé par Me Wade, l’Assemblée nationale du Sénégal allait être brûlée comme au Burkina Faso.La révélation est d’Alioune Tine, membre fondateur du M23. Mais selon l’ancien patron de la Raddho, c’est Moustapha Niass, l’actuel président de l’Assemblée et le socialiste Serigne Mbaye Thiam, actuel ministre de l’Eau et de l’Assainissement qui ont retenu les jeunes, alors qu’ils étaient tous les deux de l’opposition.Ce qui témoigne, d’après Tine, de la culture démocratique au Sénégal et du respect des institutions.