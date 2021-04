Maraîchage dans la zone des Niayes : La DER/FJ signe une convention avec le Parc éolien de Taïba Ndiaye

(Taïba Ndiaye, envoyés spéciaux) - Après Sangalkam (Rufisque), la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) s’est rendue dans la commune de Taïba Ndiaye (Thiès). Ici, le Délégué général de la Der/Fj, accompagné de son équipe, a paraphé une convention entre son institution et la structure Lekela Power, après avoir eu droit à une visite guidée de la ferme pilote de la localité.

Cette cérémonie officielle de signature s'est tenue, ce mardi 20 avril 2021, sur le site de ladite ferme à Taïba Ndiaye. Elle a noté la présence du maire Alé Lô, du Directeur général du Parc éolien de Taïba Ndiaye, Massaër Cissé, des producteurs horticoles notamment.

Objectif : accompagner les jeunes et femmes producteurs







Il s’agit ici, d’un partenariat qui consacre près d’un an de travaux d’échanges entre la Der/Fj et le Parc éolien de Taïba Ndiaye, une filiale de Lekela. Il vise à accompagner les jeunes et les femmes producteurs de fruits et légumes dans la zone des Niayes. Un programme qui, selon le Délégué général de la Der/Fj, consiste à mettre en place une enveloppe de 1 milliard de francs Cfa dont la moitié sera mobilisée par la Der/Fj. Un montant qui servira à financer et accompagner plus d’une centaine de jeunes. Lesquels vont travailler dans le maraîchage, la production horticole, tout en les aidant à acquérir du matériel de production et des forages. Il servira aussi à aménager des pistes pour accéder aux sites de production.

Dans le cadre de cette convention, 150 femmes et jeunes producteurs ont été sélectionnés dont 50 sont financés pour la phase pilote.





Deux milliards seront mobilisés pour mettre en place des hangars de stockage et des chambres froides





A travers cette convention, la Der/Fj s’est engagée à mettre un crédit d’exploitation sous forme d’investissement et en fonds de roulement pour permettre à ces jeunes de « produire plus, de pouvoir conserver davantage et pouvoir transformer localement » pour plus de valeur ajoutée.

A en croire Papa Amadou Sarr, la Der/Fj va mobiliser une enveloppe de 2 milliards de francs Cfa pour mettre en place des hangars de stockage et des chambres froides au profit des producteurs de la zone.





Parc éolien de Taïba Ndiaye, formé de 46 éoliennes Vestas, pour une puissance totale de 158,7 MW1





A rappeler que le Parc éolien de Taïba Ndiaye est situé dans la commune de Taïba Ndiaye, dans la région de Thiès. Il est formé de 46 éoliennes Vestas, pour une puissance totale de 158,7 MW1. Il a été construit par la société Lekela, filiale de Mainstream Renewable Power2, et géré par la société Parc éolien de Taïba Ndiaye.