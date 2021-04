Massalikoul jinaan : Un ramadan dans le partage

Le ramadan rime avec solidarité et partage. Au Sénégal, des centaines de fidèles se retrouvent tous les soirs à la mosquée Massalikul Jinaan, l’une des plus grandes d’Afrique de l’Ouest, pour la rupture du jeûne. Sur place, des repas sont distribues par des "baye fall", une branche de la confrérie des Mourides dont les membres se distinguent par leurs coiffures "dreadlocks", leurs accoutrements colorés et leur dévotion.