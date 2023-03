Massification de la RV : Thierno Alassane Sall en mission de mobilisation en Côte d’Ivoire

Thierno Alassane Sall vient de terminer une visite d'une semaine en Côte d'Ivoire. Le leader de la République des Valeurs (RV) continue son déploiement à l'intérieur du pays ainsi que dans l'international. TAS poursuit sa stratégie de massification et d'enrôlement avant sa déclaration de candidature.









Thierno Alassane Sall compte sur la création d'un réseau assez fort de représentants et de militants pour lui donner une dynamique solide en vue de l'élection présidentielle de février 2024. Il s'est ainsi déplacé dans plusieurs départements du pays et dans des pays étrangers. TAS va intensifier les déplacements dans les mois à venir. Si sa déclaration de candidature est prévue pour bientôt, la force du mouvement qu'il veut insuffler dépend du quadrillage du territoire national et international.

C'est ainsi qu'il a, durant son voyage en Côte d'Ivoire, rencontré l'ensemble de ses militants dans le pays afin de préparer l'élection présidentielle et l'organisation du parti, en vue de celle-ci, dans le pays de Houphouët Boigny.