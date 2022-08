Mathias Pogba revient à la charge avec une nouvelle vidéo

Alors que l'affaire Pogba bat son plein, Mathias Pogba est revenu à la charge avec une nouvelle vidéo qu'il a diffusé sur son compte Twitter (voir ci-dessous). Dans ce nouvel épisode, le grand frère de Paul a souhaité parler sur le rôle des médias dans cette histoire : «je remarque que beaucoup de gens et de média ont déjà décidés que les dires de Paul serait la vérité ultime sans même besoin de vérifier puisque la star l'a dit et quiconque n'ayant par la même carrière devrait juste la fermer» peut-on l'entendre dire au début de la vidéo.





Un peu plus loin dans la vidéo, Mathias Pogba a voulu clarifier la situation et cette fameuse histoire de «marabout» : «ainsi la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C'est pourquoi j'ai confirmé sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non ou que vous n'y croyez ou pas, c'est plutôt ce que cela implique comme méchanceté» conclut-il amer. Pour rappel, la matriarche du clan a d'ailleurs été entendue par les enquêteurs comme nous vous le révélions ce mardi. Pas grand chose de nouveau pour l'instant mais la bataille judiciaire entre les membres du clan Pogba n'est pas prête de se terminer...