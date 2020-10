Me El Hadji Diouf : "Alpha Condé est un animal et tous les Présidents qui cherchent un 3ème mandat sont des idiots"

Face à la situation de chaos qui règne en Guinée, l'avocat de Cellou Dalein Diallo, Me El Hadji Diouf a tiré à boulet rouge sur le régime d'alpha Condé.L'avocat considère le Président sortant Alpha Condé comme un "voleur et un assassin", eu égard aux tueries de ces derniers jours. Me Diouf n'a manqué, au passage, de clasher les Présidents qui cherchent un 3ème mandat.