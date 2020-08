Médina Baye: 5 avions et 313 véhicules nigérians attendus au Sénégal

Comme on pouvait s'y attendre, des délégations étrangères venues notamment du Nigeria, sont attendues à Medina Baye pour les obsèques du défunt khalife général, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass rappelé à Dieu, dimanche dernier.



D'ailleurs, d'après Cheikh Cissé, membre de la famille, pas moins de 5 avions et 313 véhicules sont attendus, à Dakar, pour ensuite rallier la capitale du Saloum où sera inhumé le marabout, demain jeudi.





Selon toujours Cheikh Cissé, le président du Nigeria, Mouhamadou Buhari, a affrété deux avions, le premier pour la délégation gouvernementale et le second pour quelques disciples de Baye, avec un coût global estimé à plus de 70 millions francs Cfa.





Ceci, dit-il, explique la dimension internationale de Baye Niass et de ses fils.





“Dix ans de Khalifat, dix ans d’œuvres utiles à la communauté”, a-t-il témoigné, magnifiant, dans la foulée, la générosité de coeur de Cheikh Ahmed Tidiane Niass.