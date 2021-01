Menace de dissolution du Pastef : Les inquiétudes du journaliste Abdoulaye Mbow

Le journaliste et analyste politique Abdoulaye Mbow s’est largement exprimé sur le communiqué du ministre de l’Intérieur qui menace de dissoudre le parti Pastef.« Ce communiqué ne vise qu’un parti politique et pour moi le plus important, c’est de chercher à rationaliser les partis politiques », a dit le journaliste du groupe de D-média.Au-delà, il s’est également exprimé sur la loi numéro 81-17 du 06 mai 1981 relative aux partis politiques, modifiée par la loi numéro 89-36 du 12 octobre 1989.Entretien à suivre...