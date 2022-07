Menacée de déguerpir: Les populations de citée célibataire demande de l’aide à Alioune Ndoye

Nichée au cœur de la Sicap Baobab, la Cité célibataire qui autrefois accueillait des militaires français qui ne sont mariés, est aujourd’hui occupée par plusieurs familles de cette localité. En plus de la promiscuité et du manque d'hygiène auxquels ils sont confrontés, les habitants de cette localité sont menacés de déguerpissement par les autorités.

Face à ces inquiétudes, ils demandent de l’aide à la tête liste départementale de Benno Bokk Yakaar à Dakar, Alioune Ndoye, qui effectuait, jeudi, une visite de proximité dans la localité.

‘’Au lieu d’amener le programme zéro bidonville de Macky Sall, ils ont amené un promoteur privé et ont proposé aux gens des terrains à Diakhaye et une enveloppe de deux millions F Cfa. Les populations de la cité vivent ici depuis plus de 50 ans et ne veulent aller nulle part’’, a fait savoir Médina Touré, leur porte-parole à Alioune Ndoye.

Le maire de Dakar Plateau promet de déposer les doléances des habitants de la cité célibataire sur la table du Président de la République. ‘’Je vais prendre tous les éléments nécessaires de ce dossier, pour que le Président de la République soit informé de vos problèmes. Je vais aussi me rapprocher de la Direction générale de la Sicap, parce que je sais qu’il y a une solution à ce problème’’, promet Alioune Ndoye.