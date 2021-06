Microfinance : L'Économie sociale bien accueillie à Fadial (Joal)

Les activités de développement des groupements de femmes Fadial longuement plombées par un manque criard de moyens (financements, matériels, eau et électricité) vont connaître un nouvel élan.Le programme de l’économie sociale et solidaire qui fédère l’appui à toutes les initiatives de développement est venu à leur rencontre.Ce modèle va désormais les assister pour donner une nouvelle tournure à leur activités. Ces groupements bénéficieront désormais d’appui, d’outils mais aussi et surtout de formation et de financement.Les équipe techniques du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire ont recensé toutes les difficultés des groupements de femmes de Fadial et les soumettront au ministre Zahra Iyane Thiam qui est attendue ce jeudi à Nguéniène pour la concrétisation des appuis qui leur seront accordés.