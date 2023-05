Ministère des Collectivités territoriales: Mamadou Talla expose les bons points de son département de l’année 2022

La quête de la performance est soumise à une évaluation permanente. D’où toute la pertinence et les enjeux de la revue annuelle conjointe du Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Monsieur Mamadou Talla. Il a lui-même présidé, le 4 mai 2023, cette revue qui a pour fondement de mesurer les progrès accomplis et d’identifier les contraintes.









L’occasion s’apprête bien pour le Ministre de Mamadou Talla de décliner les principes de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR), Cadre Harmonisé du Suiv-Evaluation.





« La revue sectorielle participe à la dynamique de performance et d’efficacité. Elle permet de faire le point sur les principales réalisations du secteur, d’en identifier les difficultés et de proposer les actions correctives nécessaires pour améliorer l’efficacité et l’efficience dans la mise en œuvre de la politique sectorielle », déclare-t-il.





Par son caractère participatif, la Revue sectorielle constitue également un moment de partage entre l’administration et les autres acteurs et partenaires sur la situation et les perspectives de développement du secteur ajoute-t-il.





Un bilan de l’année 2022





A ce titre le Maire de Sinthiou Bambabé Banadji a listé quelques réalisations et des réformes enregistrées en 2022. Il s’agit du renforcement du capital humain des administrations locales à travers le nouveau dispositif de la fonction publique locale, la mise en place d’un mécanisme de financement de l’adaptation au changement climatique, la réalisation de cartes thématiques du Bus Rapid Transit (BRT), la cartographie, les analyses spatiales et la validation du tracé de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis.





A cela ajoutons la finalisation de la construction de la digue de protection du littoral du Projet de Protection Côtière à Saint-Louis, avec l’ADM, la mise en œuvre du projet de Désenclavement des Zones de Production par le PNDL dans des communes Sam Yabal, Keur Momar Sarr, Gaé, Gamadji Saré, Missirah et Ndioumane, la lutte contre les inondations à Keur Massar par l’Agence de Développement municipal (ADM). Il aussi évoqué la validation de la Stratégie nationale de l'État civil, la réhabilitation et l’équipement de centres d’état civil, la mise en place d’un fichier biométrique national unique pour l’état civil, entre autres.





« Certes, des acquis importants ont été enregistrés, mais il reste encore beaucoup à faire en termes de pilotage, de gestion, de Gouvernance territoriale, de cohérence territoriale et le Financement du développement territorial », reconnaît le ministre des Collectivités territoriales.





Interpellé sur les difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales, il répond: « Le grand défi, et qui constitue aujourd’hui pour moi, la priorité des priorités, c’est comment accompagner nos collectivités territoriales vers une autonomisation. En d’autres termes, il s’agit de voir comment amener chaque collectivité territoriale à être capable d’identifier toutes ses ressources et potentialités, à les valoriser, et à en faire le moteur de son développement local»