Modernisation de l'administration : La Poste et le PAMA signent une convention

L'un des programmes phare de l'État du Sénégal est en train de s'exécuter. Le groupe la Poste et le Programme d'assistance de la Modernisation de l'Administration (PAMA) viennent de procéder à la signature d'une convention entrant dans le cadre de la modernisation de l'administration. Une initiative qui traduit un vœux si cher au président de la République Macky Sall."Nos deux structures ont été bien inspirées de mettre en œuvre cette volonté du chef de l'État. La Poste est, en tout cas tout à fait disposée à offrir son réseau, disponible en tout cas dans son corps de métier à apporter tout ce qu'il faut pour permettre à votre programme d'améliorer la modernisation de l'administration avec plus de célérité, en respectant les délais et en sécurisant les envois", déclare Abdoulaye Bibi Baldé, directeur général du groupe la Poste.Dans le cadre de cette convention,la Poste se proposera de faire la collecte et la distribution dans les délais requis.Le PAMA, programme pour la modernisation de l'administration a été finalisé en août 2019 et beaucoup d'activités ont été déroulées dans le cadre de sa mise en œuvre. Aujourd'hui, la Poste est incontournable dans l'acheminement du courrier au Sénégal et dans cette phase de modernisation de l'administration, sa collaboration est plus que nécessaire." Pour mieux assurer la demande, il était nécessaire de pouvoir collaborer avec la Poste qui est présente dans toutes les régions et localités du Sénégal pour acheminer le courrier parce que, souvent, c'est des bureaux certes qui accueillent des fonctionnaires et des non fonctionnaires qui viennent souvent pour déposer des courriers physiques et là, le service le mieux indiqué, le plus sûr et le plus sécure, est la Poste", explique Amadou Diallo, coordonnateur du PAMA.Il poursuit en affirmant que sans la Poste, le service serait impossible. Il dit compter sur l'expérience du groupe la Poste qui " a donné des résultats concluants au cours de la phase test du programme".Des bureaux ont été installés pour assurer la demande, d'où la nécessité de la collaboration avec le groupe la Poste.