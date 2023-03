Musique : Mara Seck et ses binômes tapent encore plus fort avec "Insh Allah"

En prélude à son prochain album dont le premier volet "Djoloff Bass Music" sortira le 10 mai prochain, le duo fétiche de Guiss Guiss Bou Béss, Mara Seck et ses binômes, a encore joint l'utile à l'agréable avec une nouvelle vidéo intitulée "Insh Allah" sortie ce jeudi 9 mars.







Espoir, croyance, "Insh Allah" est une ode à la vie à laquelle il faut rendre grâce. La vie est un long chemin empli d’espoirs, de rêves et d’épreuves sous la protection divine. Un chemin parfois sinueux où la persévérance et la croyance finissent par payer. Surtout ne pas écouter les bouches, sinon elles te découragent.





Écoute tes rêves, continue de croire en ton chemin et bénis-le ! Tels sont les thèmes abordés dans ce morceau intimiste du chanteur du groupe, Mara Seck, dans lequel il partage les difficultés qu’il a rencontrées sur son chemin. Mais ses croyances multiples, sa persévérance et sa route qu’il continue de sillonner finissent par porter leurs fruits. Il suffit de garder espoir.





Un "Djoloff beat" composé par Stéphane Costantini, le beatmaker du trio, sur des rythmes diolas, accompagné par les percussions d'Aba Diop et mixé par le producteur français Anyone ID. Les Diolas sont une ethnie située au sud de la Casamance où le clip est tourné. Un peuple pour lequel "Insh Allah" est un principe de vie où tout est divin, où les religions monothéistes se mêlent aux croyances animistes.





En complicité avec Mao Sidibé, chanteur, vidéaste originaire de la Casamance où le clip a été réalisé, plus précisément à Thionk-Essyl. Les influences dub techno, afrohouse en midtempo donnent le ton introspectif et mystique magnifiquement illustré par le réalisateur et la communauté artistique de Thionk-Essyl.





La pièce maîtresse du trio Mara Seck est un percussionniste, chanteur très talentueux reconnu au Sénégal et à l'étranger. Fils du regretté danseur de Youssou Ndour, Alla Seck, Mara Seck trace sa voie musicale avec des hits à succès.

À découvrir.