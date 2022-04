Nano-crédit : Les fédérations agréées de Thiès réorganisées en une faîtière DER/FJ

(Thiès, envoyés spéciaux) - Dans le cadre de la mise en œuvre du Nano-crédit, la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) est en train de procéder à la réorganisation des fédérations agréées en une faitière DER/FJ par communes. En effet, l’équipe nano-crédit a tenu, avec les différentes fédérations du département de Thiès (Kayar, Notto Diobass, Thiès), une assemblée générale pour la mise en place de la faîtière départementale de Thiès. Ainsi, après cette rencontre qui s’est tenue mercredi dernier, la Déléguée générale de la DER/FJ, Mme Mame Aby Sèye, s’est rendue, ce vendredi 8 avril 2022, dans la cité du Rail. Ce, pour échanger avec les faîtières qui ont été mises en place, rencontrer les bénéficiaires du nano-crédit et visiter leurs différents lieux d’activité.









« Une phase pilote du nouveau modèle du nano-crédit pour autonomiser les fédérations »





Il s’agit ici, d’une phase pilote du nouveau modèle du nano-crédit qui vise à autonomiser les fédérations et leur procurer plus de responsabilités dans le dispositif. Il vise également à pérenniser le dispositif et à rendre plus souples les déploiements. A ce titre, les fédérations prendront en charge l’enrôlement et soumettront également la demande de crédit pour chaque bénéficiaire du nano-crédit.





Avec le nano-crédit, un jeune handicapé refuse de tendre la main





Sur place, la toute nouvelle patronne de la DER/FJ, accompagnée de son équipe, du préfet de Thiès, entre autres, a d’abord rencontré Mah Fodji Dème. Ce jeune handicapé, d’une trentaine d'années, est un bénéficiaire du nano-crédit. Issu d’une famille démunie, il tient son petit commerce sur le trottoir en face de la gare routière de Thiès car ne voulant pas tendre la main malgré son handicap. Au cours de la rencontre, le natif de Mbour 4 (Thiès) est revenu sur son accident qui a causé son handicap.





Mah Fodji Dème a aussi exprimé sa satisfaction par rapport au nano-crédit qui, selon lui, a permis de booster son petit commerce. Il a démarré avec 50 000 francs Cfa qu’il a remboursés pour avoir 75 000 ensuite. Et après avoir remboursé ce montant, la DER/FJ lui a accordé un crédit de 200 000 francs Cfa car, étant un bon payeur malgré son état. Sur cette enveloppe, il a remboursé 150 000 et il ne lui reste que 50 000 francs Cfa.





Le jeune handicapé a également profité de l’occasion pour demander à la Déléguée générale de la DER/FJ de l’aider davantage afin qu’il puisse réaliser son rêve, à savoir : ouvrir une boutique à défaut d’un grand magasin. Ce, afin de venir en aide à ses parents sans forcément tendre la main.





A signaler que la DER/FJ accorde le nano-crédit à un taux d’intérêt de 5% mais les personnes vivant avec un handicap sont financées à 0%.





Rencontre avec les femmes et les jeunes mareyeurs







Mame Aby Sèye a ensuite fait cap au foyer des femmes de développement, Awa Khollé Dièye, de la ville de Thiès. Ici où un point nano-crédit est ouvert depuis septembre dernier, la Déléguée générale de la DER/FJ s’est entretenue avec les femmes et les jeunes mareyeurs avec en leur tête la présidente de la faîtière de Thiès, Mme Maïmouna Dieng.





La patronne de la DER/FJ s’est rendue après au marché Moussanté pour rencontrer plusieurs mareyeurs bénéficiaires du nano-crédit et visiter leurs commerces.





Au marché Kheulga, où elle a bouclé, Mame Aby Sèye a également rencontré des bénéficiaires du produit.





Cette première mission de terrain, depuis sa prise de fonction, a ainsi permis à la Déléguée générale de la DER/FJ d’évaluer ce qui a été fait jusqu’ici en termes d’accompagnement des femmes et des jeunes par le nano-crédit.





A Thiès Moussanté, le point nano-crédit a démarré ses activités le 26 juin 2021 et à la date d’aujourd’hui, 1 604 bénéficiaires ont été enrôlés ; 2 198 crédits octroyés et 128 millions 860 mille francs Cfa de volume de crédit octroyé avec 66% de taux de remboursement.





Le point nano-crédit du foyer des femmes de développement de la ville de Thiès, quant à lui, a démarré ses activités en septembre dernier. Et à ce jour, il a enregistré 3 521 bénéficiaires, 6 780 crédits octroyés pour un volume de crédit estimé à 553 120 000 francs Cfa. Ici, le taux de remboursement est de 96,7%.





Selon Mame Aby Sèye, la région de Thiès, à ce jour, compte 9 points nano-crédit ; 15 637 bénéficiaires ; 26 477 crédits octroyés ; 1 945 905 000 francs Cfa de volume global de crédit octroyé et 85,8% de taux de remboursement.





Un produit inscrit dans le programme Xeyu Ndaw Yi





La DER/FJ, dans le cadre du renforcement de son intervention pour l’autonomisation des femmes et des jeunes, a conçu le nano-crédit avec comme points d’ancrage les marchés traditionnels, les quais de pêche et les quartiers. Un nouveau produit dont l’efficacité et l’impact socio-économique auprès des jeunes et femmes ont poussé le Chef de l’Etat Macky Sall à l’inscrire dans le programme Xeyu Ndaw Yi.





En effet, l’aventure nano-crédit a débuté pour la DER/FJ en juin 2020 au marché central au poisson de Pikine avec un montant initial de 25 millions de francs Cfa. A ce jour, le nano-crédit c’est : 83 931 bénéficiaires ; 143 795 crédits octroyés ; 11 070 925 000 francs Cfa de volume des crédits octroyés ; un taux global de remboursement de 83,4 % ; 71 points nano-crédit déjà ouverts ; plus de 2 335 bénéficiaires formés et 319 fédérations ; 3 206 groupements et 133 284 membres.





« Un service financier de proximité destiné à accompagner les activités courantes des auto-entrepreneurs »





Ces résultats, de l’avis de la Déléguée générale, démontrent à suffisance « la pertinence d’un tel produit et l’intérêt » que les cibles ont pour ce service financier de proximité destiné essentiellement à accompagner les activités courantes des auto-entrepreneurs, en particulier « informels » qui n’ont pas accès au système financier classique.