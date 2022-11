Nathan Aké, défenseur des Pays-Bas : ‘’On savait que le Sénégal joue bien en contre-attaque’’

La victoire des Pays-Bas face au Sénégal acquise dans les dernières minutes de jeu n’est pas seulement le fruit du hasard. C'est une stratégie mûrie par Van Gaal et ses hommes. C’est du moins ce qu’a fait savoir Nathan Aké, défenseur des Pays-Bas en zone mixte.



‘’On a fait un très bon match, même si c’était dur contre une belle équipe sénégalaise. On savait que l’adversaire (le Sénégal) était très fort en contre-attaque, donc on est resté concentré pour ne pas encaisser de buts. On savait qu’on était capable de les piéger en fin de match, parce que nous avons des attaquants qui marquent beaucoup de buts’’, soutient-il