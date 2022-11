Noé feat Pb Style - Sadio Mané

Noé est un jeune artiste née en 1993 originaire du Bénin et Togo ,il passe la grande partie de son adolescence au Luxembourg. Grand passionné de la Musique pop urbaine, Tout petit sa mère l'avait inscrit dans une chorale chrétienne, chose qui l'a permis d'apprendre et se performer depuis son enfance, il commence à écrire son premier texte à l’âge de 14ans. Il a su conquérir son public avec son talent, sa voix et ses vibes. Il a à son actif plusieurs chansons dont plusieurs featurings.





Il a fait beaucoup de prestations, showcases qui ont confirmé son talent et a fait la première partie d'un concert de YA LEVIS.

Dans l'optique de faire découvrir son talent aux autres parties du monde il prépare de nouveaux projets qui verront bientôt le jour.