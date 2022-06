ONFP et ses success stories : la marque "Ya Sophie" du GIE Niankh Diarignou à Keur Massar

Formées en 2014 par l'Office national de Formation professionnelle (ONFP) en transformation et conservation de fruits et légumes en dix (10) jours, Mme Rokhaya Niang et les membres du GIE Niankh Diarignou au centre polyvalent de de Keur Massar (zone de recasement) sont devenues des opératrices économiques avérées et approvisionnent le marché local tout comme l'étranger.

De vingt (20) membres au départ, son groupement est passé à 85 adhérentes et la liste d'attente ne cesse de s'allonger.





La participation de l'ONFP aux 72h du Pôle Emploi Entreprenariat des Jeunes et des Femmes de Keur Massar (du 02 au 04 juin 2022) a été saisie par ledit GIE, fabricant de la marque " Ya Sophie " pour inviter les femmes de la localité à venir au stand de l'ONFP afin de solliciter des formations qui sont la rançon de son succès.





Dans la zone de recasement de Keur Massar, proche de la décharge de Mbeubeuss, Mme Niang la Présidente du GIE Ninakh Diarignou entend, grâce à l'ONFP, offrir aux femmes une alternative à la récupération auxquelles elles s'adonnent.