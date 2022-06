Opportunités d'emplois : L’ANPEJ ouvre le marché canadien à des jeunes sénégalais

Dans le cadre de l'employabilité des jeunes et en réponse aux questions de l'émigration, l'Agence Nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) a noué un partenariat fructueux avec les entreprises canadiennes telles que Opportunités Nouveau Brunswick (ONB), les compagnies Boise Cascade All Joist et Nadeau. Ces entreprises, en mission de recrutement au Sénégal, passent ces 15 et 16 juin des entretiens avec des candidats évoluant dans différents domaines notamment la menuiserie, la boucherie mais également la médecine.









C'est en février 2020 que ces entreprises canadiennes ont été séduites lors de premières expériences de recrutement au Sénégal. De ce fait, en novembre 2021, 8 jeunes sénégalais dont 6 manœuvres et 2 bouchers industriels ont pu intégrer les deux entreprises du Nouveau Brunswick dans la fabrication de poutrelles de bois et de boucher industriel.





Alors que 75% de la population sénégalaise est composée de jeunes et que plus de 250.000 d’entre eux arrivent chaque année sur le marché de l'emploi, le Directeur Général de l'ANPEJ, Tamsir Faye considère que de telles opportunités sont "une solution pour régler la problématique de l'employabilité qui persiste malgré tous les efforts consentis dans ce sens-là".





Ainsi des appels à candidatures ont été lancés par l'ANPEJ en toute transparence afin d'aider à l'insertion des jeunes et d'étendre le marché de l'emploi. Pour cette troisième édition, la demande passe à 10 menuisiers,15 bouchers et des centaines jeunes dans le domaine de la médecine.





Ces entrevues sont pour Mohammed Chekkouri du Nouveau Brunswick, un moyen de savoir si certains candidats auront besoin d'une formation supplémentaire pour une meilleure adaptation dans cette province du Canada.