Optimisation des retombées de l'exploitation du Pétrole et du gaz : Mamadou Sy Mbengue propose un "gentlemen agreement " entre acteurs politiques, sur 10 ans

Mamadou Diagne Sy Mbengue, ancien maire de Tivaouane et directeur général de la Sn-Hlm souhaite que le Sénégal tire le maximum de profit de l'exploitation de ses ressources gazières et pétrolières. A cet effet, il propose, à partir de 2024 un gentlemen agreement entre acteurs politiques, sur 10 ans, pour une optimisation des retombées de l'exploitation et de la gestion du Pétrole et du gaz. Propos tenus chez nos confrères de Sénégal 7.