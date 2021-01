[Exclusif] Ouïghours : Nos preuves en images de la répression en Chine

#EnquêteVidéo ???? Malgré la censure et les discours de Pékin, notre analyse inédite des réseaux sociaux chinois expose la politique de répression menée par la Chine contre les musulmans ouïghours.





Près de 400 camps d'internement, plus d'un million de détenus et des centaines de milliers de travailleurs forcés… Depuis 2018, l'ampleur de la persécution des Ouïgours en Chine émerge progressivement. Mais selon le gouvernement chinois, ces camps d'internement seraient des "centres de formation professionnelle" et les transferts de travailleurs forcés ne constitueraient que des "programmes de lutte contre la pauvreté".





Menée entre novembre et décembre, l'enquête vidéo du Monde révèle des images et des documents qui montrent une réalité éloignée du discours officiel chinois.