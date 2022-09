Pape Djibril Fall à Saint-Louis : "Je n'ai pas vu de plans Orsec ici "





Plus d'un mois après les élections législatives qui lui ont permis, avec sa coalition les Serviteurs de gagner un siège à l'Assemblée nationale, Pape Djibril Fall était mardi à Saint-Louis où il a effectué une visite d'échange et d'écoute avec les populations de la vieille ville. Occasion saisie par le leader des Serviteurs pour déplorer la situation difficile que vit la population après les fortes pluies de ces derniers jours qui ont causé beaucoup de dégâts.

Pour le jeune leader politique, il y a pas de plan Orsec à Saint-Louis. "Nous nous sommes déplacés pour mieux comprendre les préoccupations des populations, pour mieux les prendre en charge au niveau des autorités compétentes. Je n'ai pas vu le plan ORSEC à Saint-Louis. Je pense qu'ils font beaucoup plus du saupoudrage. Et la réalité est que ces populations sont fatigués et ils vivent avec les eaux pluviales et les eaux usées. Et aujourd'hui, c'est ça le constat triste mais vrai", a regretté Pape Djibril Fall qui a visité plusieurs quartiers de Saint-Louis touchés par les inondations.