Par peur d'un baby-boom, l'Indonésie amorce un contrôle des naissances

Craignant un boom des naissances pendant le confinement, l'Indonésie a décidé de lancer une vaste campagne de contrôle des naissances.

BABY-BOOM - 40.000 naissances de plus, voilà ce que redoutent les autorités indonésiennes après la pandémie de coronavirus. Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en tête d'article, à cause du confinement, les couples sont restés chez eux et l'accès aux moyens de contraception a été réduit.





Sularsih, femme au foyer, a peur d'être tombé enceinte pendant cette période, "Mon mari a été en congé (pendant la pandémie), il passe la plupart de son temps à la maison, à manger, à dormir, il n'a pas grand-chose à faire donc..."





Face à cette situation, les autorités sanitaires ont lancé une campagne de contrôle des naissances en invitant les couples à utiliser des moyens de contraception. Par exemple, une opération de distributions de pilules contraceptives à été engagée dans les rues du pays. L'objectif était d'en distribuer à un million de personnes.





Les autorités craignent que cet accroissement des naissances entraîne une augmentation du taux de mortalité chez les femmes.