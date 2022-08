Partenariat ANPEJ - PROMOGED : plus de 5000 emplois créés dans la gestion des déchets

L'Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) qui fait de l'employabilité sa priorité, cherche toujours les voies et moyens de trouver des solutions à cette lancinante problématique. A cet effet, une convention de partenariat a été signée, ce jeudi 11 août, entre le PROMOGED (Projet de promotion de gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal) et l'ANPEJ. Ce, dans l'optique de traduire la vision du chef de l'État, Macky Sall, d'aller vers un Sénégal zéro déchet mais également de combattre le chômage des jeunes.









En partenariat avec la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Coopération espagnole et la Banque européenne d'investissement, le PROMOGED s'est engagé avec l'appui de l'État du Sénégal de "prendre en charge le déchet depuis sa production jusqu'à son traitement final". Une activité qui permettra la création de richesses mais également d'emplois face à la forte demande sociale. "Une bonne gestion des déchets permet de lutter contre la pollution, et est un élément important de l'économie nationale", considère le directeur général de PROMOGED, Ibrahima Diagne.





C'est dans cet élan qu'avec l'accompagnement de l’ANPEJ, le PROMOGED compte créer 500 infrastructures de gestion des déchets qui faciliteront 5000 emplois aux jeunes. Des infrastructures qui permettront de recycler les déchets, les valoriser et surtout d'intégrer des demandeurs d'emplois.





Ces centres vont créer de nouveaux métiers et permettront également la réhabilitation des anciennes décharges en particulier celle de Mbeubeuss.





A travers ce projet de réhabilitation, 2000 personnes impactées (les récupérateurs) seront prises en charge. Elles pourront, à cet effet, créer des activités génératrices de revenus, renforcer leurs capacités professionnelles et développer leurs propres activités.