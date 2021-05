Passage du groupe SAHAM Assurance à SANLAM Assurance : un nouveau challenge pour satisfaire les assurés

Fondé en 1918 en tant que compagnie d'assurance vie leader des services financiers diversifiés , basé en Afrique du Sud , le groupe SAHAM assurance devient désormais SANLAM .Présent dans 33 pays d'Afrique avec 100 ans d'expérience , avec cette nouvelle identité visuelle SANLAM s'engage ainsi auprès des assurés pour les accompagner et répondre à toutes leurs attentes ainsi élargir le capital de l’entreprise .Avec son périmètre qui englobe près de 90 entreprises , sans compter l'Afrique du Sud, SANLAM GROUP ambitionne d'être leader des services financiers , leader de l'assurance vie et non vie .A cette occasion , la direction générale invite ainsi les commerçants Sénégalais à s’inscrire à SANLAM pour mieux assurer leurs biens en cas d’incendie.