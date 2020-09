Patte d’Oie: Un promoteur immobilier menace de détruire le mur séparant l’autoroute et la Cité Al Amal

Ça vol très bas entre les habitants de la cité Al Amal située dans la commune d’arrondissement de Patte d’Oie et le promoteur de la cité Arona Tine. Selon les habitants, ce dernier, veut détruire le mur qui sépare la cité Al Amal et l’autoroute pour joindre les deux cités. Ce que les populations n’ont pas accepté car disent t-ils, une fois que ce mur tombe, la cité ne sera plus à l’abris des inondations.