Performances, ambitions, amour...: quand Diary se dévoilait...

Le mystère s'est estompé. Diary Sow est "saine et sauve" en plein "répit salutaire". Toutefois, sa démarche continue de susciter des commentaires divers. On découvre ainsi une nouvelle facette de l'auteure du roman "Sous le visage d'un ange".Pourtant, il y a quelques mois, la meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019 avait dévoilé de ses facettes méconnues du grand public: vie amoureuse, ses projets, ses secrets de performances entre autres.Retour sur l'entretien que Diary Sow avait accordé à Seneweb.