Pierre-Olivier Sur, avocat de Mame Mbaye Niang : ‘’La justice a suivi une jurisprudence, sinon…’’

L’avocat français du ministre Mame Mbaye Niang, Me Pierre-Olivier Sur, s’est prononcé sur le verdict rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans l’affaire opposant son client à Ousmane Sonko.





Selon lui, la peine de six mois avec sursis et 200 millions F CFA de dommages et intérêts est une décision qui a suivi une jurisprudence. ‘’La justice s’est prononcée avec indépendance et mesure. Elle n’a pas suivi le procureur qui avait requis deux ans dont un ferme. La décision a suivi une jurisprudence, sinon la peine allait être plus lourde’’, analyse-t-il.