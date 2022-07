Podor / Postes frontaliers mixtes de Démette et Dioudé Diabé : Le PUMA rapproche l'Administration des administrés

Podor : Le Puma renforce la sécurité dans les frontières--

Dans le cadre du renforcement de la sécurité dans les frontières, le Programme d’Urgence de Modernisation des axes et territoires frontaliers a réceptionné les postes frontaliers mixtes de Démette, Dioud? Diab? et de la sous-préfecture de Saldé. La cérémonie d’inauguration de ces infrastructures, entièrement réalisées par le PUMA, s’est déroulée jeudi après-midi, en présence des populations de la zone.









Accompagné de l’adjoint au gouverneur, Modou Mamoune Ndiaye, du secrétaire général du ministre du Développement communautaire, Mme Rachel Coly Boucal et des autorités administratives et coutumières du département de Podor, Moussa Sow a d’abord procédé à l’inauguration du Poste mixte de Démette. Toujours dans la même zone, Moussa Sow et la forte délégation qui l’accompagne ont procédé à l’inauguration du poste mixte de Dioudé Diabé. Après ces deux premières étapes, la délégation s'est rendue à la sous-préfecture de Cas-Cas pour voir l’état d’avance des travaux, puis à Saldé. Sur place, le coordinateur du Puma a procédé à l’inauguration de la sous-préfecture de la localité.





Cette journée, entièrement consacrée aux forces de défense et de sécurité, fait partie des missions du PUMA de réaliser ces infrastructures au profit de l’État, a d’emblée indiqué Moussa Sow. Il a ajouté que ces postes frontaliers mixtes symbolisent un Etat fort et permettront de rapprocher l’administrateur des administrés. « Aujourd’hui, avec deux sous-préfectures pour l’administration déconcentrée, deux postes frontaliers pour la gendarmerie, la douane et la police frontalière, ce sont quand même des symboles de l’État. Il faut vraiment magnifier au niveau frontalier de manière à ce qu’on puisse constater, de l’entrée aux frontières que ces symboles de l’État sont le reflet d’un État fort. C'est cela aussi la mission du Programme d’Urgence pour la Modernisation des Axes et territoires frontaliers », a soutenu le coordinateur du PUMA.