Polémiques sur la reconstruction de l’hôpital Le Dantec : La TFR explique l’enjeu du projet et appelle les Sénégalais à…

Les partisans du Chef de l’Etat Macky Sall n'ont pas tardé à réagir face aux polémiques « stériles » de l'opposition sur le projet de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Face à la presse, ce vendredi 19 août, au siège de l'APR à Dakar, la Task force république (TFR) de l’Alliance pour la république (Apr) soutient que ce grand projet de l'État est plus qu’une nécessité.





« La Task Force Républicaine (TFR) face aux Sénégalaises et aux Sénégalais, tient à éclairer l'opinion nationale et internationale sur l'ambitieux projet de Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, de reconstruire l'hôpital Aristide Le Dantec, qui date de 1910, donc âgé de 112 ans, avec un état de délabrement très avancé », souligne le Directeur général de la Sicap SA, Mamadou Kassé, par ailleurs, Président du conseil départemental de Tambacounda, en présence de la ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, entre autres.





Et d’ajouter : « Pour nous, cet exercice est plus que nécessaire parce que l'opposition, adepte de la manipulation, tient coûte que coûte à galvauder ce projet ».





« L'opposition ne milite pas pour le bien-être des milliers des Sénégalais »





La TFR est d'avis que Sonko et Cie, dans leurs chantiers, « ne tiennent pas compte du besoin des compatriotes en infrastructures sanitaires de qualité et qui répondent aux standards internationaux ». A l'en croire, « l'opposition ne milite pas pour le bien-être des milliers des Sénégalais qui, dans 18 mois, auront une meilleure prise en charge médicale, avec une augmentation de la capacité d'accueil de l'hôpital, qui va passer de 250 à 658 lits, un plateau médical relevé, un pôle mère-enfant, 15 blocs opératoires et un parking de 200 places ».





« Un modèle de financement basé sur la captation de la plus-value foncière, porté par l'expertise locale »





Mamadou Kassé et Cie ont aussi salué le mode de « financement innovant » que l'État du Sénégal a engagé, ainsi que « la démarche participative et inclusive » avec tous les acteurs pour la réalisation de ce projet de reconstruction dudit hôpital. Avant d'inviter les Sénégalais à s'en approprier. « Ce modèle, basé sur la captation de la plus-value foncière, porté par l'expertise locale, permet, en une courte durée, d'avoir une infrastructure de dernière génération. Donc, nous appelons, ici et maintenant, les populations à s'approprier ce projet ; et à soutenir l'État pour sa mise en œuvre correcte dans les délais requis », se réjouissent-ils.





Elle s’est également félicitée du « plan de redéploiement effectif et réussi » des services.





La Task force république (TFR) a, par ailleurs, rappelé que le président de la République, depuis son accession au pouvoir, « n'a ménagé aucun effort pour améliorer considérablement le système sanitaire du pays; avec une politique volontariste caractérisée par le relèvement du plateau médical, le développement de la carte sanitaire et l'augmentation considérable du budget du secteur de la santé, passé du simple au triple ».





Sur un autre registre, ces partisans du Président Sall se sont félicités du « succès » enregistré par le président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président en exercice de l'Union africaine, qui vient de boucler une tournée diplomatique de quelques jours au Mali, au Tchad et au Gabon.